قرارات هامة من جامعة اليرموك

الوكيل الاخباري- قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدت مؤخرا تعيين كل من الدكتور معاوية الشناق نائبا لعميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور أحمد أبو بكر نائبا لعميد كلية الاثار والأنثروبولوجيا، والدكتور محمود الكيلاني نائبا لعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتور أحمد أبو دلو نائبا لعميد كلية الآداب، والدكتور أحمد القرعان نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور فرحان العليمات نائبا لعميد كلية الاعلام.



كما قرر المجلس تجديد تعيين كل من الدكتورة مها الخصاونة نائبا لعميد كلية القانون، والدكتور محمود الهيلات نائبا لعميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، والدكتور علاء الجبالي نائبا لعميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الزبيدي نائبا لعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور مصطفى النداف نائبا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا.



ومن جهة أخرى قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد تعيين الدكتور وسام الخطيب والدكتور أمجد الناصر نائبين لعميد كلية العلوم، وتكليف كل من الدكتور محمد القادري القيام بأعمال مساعد عميد كلية العلوم لشؤون الاعتماد وضبط الجودة، والدكتورة منال عبدالله القيام بأعمال مساعد عميد كلية العلوم لشؤون الطلبة والمشاريع الخارجية، والدكتورة روان الشريده القيام بأعمال مساعد عميد كلية الصيدلة لشؤون الطلبة، وتعيين كل من الدكتور رشيد أبو دواس رئيسا لقسم الرياضيات، والدكتور أنس عبابنة قائما بأعمال رئيس قسم الفيزياء، والدكتور محمد عبيدات قائما بأعمال رئيس قسم الاحصاء، والدكتور المثنى الكركي قائما بأعمال رئيس قسم العلوم الحياتية، وتجديد تعيين كل من الدكتور عبد المنعم رواشدة رئيسا لقسم الكيمياء، والدكتور رشيد جرادات قائما بأعمال رئيس قسم علوم الأرض والبيئة، والدكتور بلال الجعيدي قائما بأعمال رئيس قسم الكيمياء الطبية وكيمياء العقاقير.



كما قرر مساد تكليف الدكتور محمد القضاة القيام بالعمل مشرفا لمتحف التاريخ الطبيعي في الجامعة، وتعيين الدكتورة تغريد الجزازي قائما بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمية العلمية، وتكليف الدكتور محمد عبيد العمل رئيسا لقسم نقل المعرفة والتكنولوجيا في دائرة التشبيك والعلاقات الدولية.

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