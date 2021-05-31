الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 31-05-2021 08:35 ص

ترقب أردني للقرار

قرار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون قرار وزارة العمل ، القاضي باستثناء القطاعات الاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل، من قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا الى 260 دينارا، بموجب احكام المادة 52 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1996 وتطبيقه اعتباراً من مطلع شهر حزيران (6) المقبل.

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وقال الناطق الاعلامي للوزارة محمد الزيود - سابقا- أن قرار اللجنة الثلاثية صدر في شهر كانون الأول من عام 2020 لرفع الحد الأدنى للأجور واستثناء العمال الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا، أو غير المسموح لها بالعمل بموجب أي أوامر دفاع أو بلاغات أو قرارات لغاية 31 ايار الحالي.


 




 

 


 

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