قرار حكومي بعودة طلبة الى الجامعات بداية الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب انه خلال الـ 48 ساعة الماضية كان هناك تناقل لبعض الاخبار غير الصحيحة بين الطلبة فيما يتعلق باصدار قرار باعتماد نظام ناجح راسب اختياري .

اضافة اعلان



واكد الخطيب ان هذا القرار لم يتم اتخاذه حتى هذه اللحظة مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي حدد وقت اتخاذ القرار موضحا انه سيكون قبيل عقد الامتحانات النهائية.

وقال الخطيب بما يخص طلبة التخصصات الطبية وخاصة طلبة الطب فقد عقد وزير التعليم العالي محمد ابو قديس اجتماعا تم خلاله اقرار تعليمات من قبل مجلس التعليم العالي بعودة طلبة التخصصات الطبية الى الحرم الجامعي اعتبارا من تاريخ 1/5/2021 بشكل منظم .

كما قرر مجلس التعليم العالي ترك القرار لعمداء كليات الطب ولرؤساء الجامعات في تحديد المواعيد المناسبة لقدوم الطلبة الى الجامعة .