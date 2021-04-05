الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع في رئاسة الوزراء لبحث ملفات هامة تتعلق برمضان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

أمانة عمان تغلق 16 منشأة بعمان

3.533 مليار دينار العائد من ضريبة المبيعات العام الماضي

الطفلة تولين البريحي في ذمة الله

الأمن : تأجيل أقساط السلف للعسكريين

ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة يزف بشرى نهاية كورونا

نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

السياحة: إغلاق 12 منشأة وإنذار ومخالفة 39 أخرى

الإثنين، 05-04-2021 12:16 م

قرار حكومي بعودة طلبة الى الجامعات بداية الشهر المقبل

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب انه خلال الـ 48 ساعة الماضية كان هناك تناقل لبعض الاخبار غير الصحيحة بين الطلبة فيما يتعلق باصدار قرار باعتماد نظام ناجح راسب اختياري .

اضافة اعلان
 

واكد الخطيب ان هذا القرار لم يتم اتخاذه حتى هذه اللحظة مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي حدد وقت اتخاذ القرار موضحا انه سيكون قبيل عقد الامتحانات النهائية.

 

وقال الخطيب بما يخص طلبة التخصصات الطبية وخاصة طلبة الطب فقد عقد وزير التعليم العالي محمد ابو قديس اجتماعا تم خلاله اقرار تعليمات من قبل مجلس التعليم العالي بعودة طلبة التخصصات الطبية الى الحرم الجامعي اعتبارا من تاريخ 1/5/2021 بشكل منظم .

 

كما قرر مجلس التعليم العالي ترك القرار لعمداء كليات الطب ولرؤساء الجامعات في تحديد المواعيد المناسبة لقدوم الطلبة الى الجامعة . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الراب

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

main_image606ad93a1ad67

أمانة عمان تغلق 16 منشأة بعمان

الحظر

الأمن : تأجيل أقساط السلف للعسكريين

2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

الصحة تنفي ايقاف استخدام أحد لقاحات كورونا في الاردن

حظر

ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

لق

نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تنشر تفاصيل حصص الطلبة اليوم

وزارة التربية والتعليم

تنويه هام من وزارة التربية حول امتحانات المدارس

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية والتعليم تنشر تفاصيل البرنامج الدراسي اليوم للطلبة

التربية

التوقيع على تعهد عند اختيار التعليم عن بُعد لطلبة المراكز الخاصة

52c3742d-4aef-4fc8-9cee-9156bc7c0fa9

مدير مستشفى عمان الميداني يوضح للوكيل سبب انخفاض الاكسجين صباح اليوم الى 50%

bg1

استحداث خدمة الكترونية جديدة في الغذاء والدواء