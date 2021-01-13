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الأربعاء، 13-01-2021 03:54 م

قرار حكومي مرتقب بعد التوجيهات الملكية

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الوكيل الوكيل - مجدي الباطية -  اكد مصدر مطلع ان الحكومة تتجه لإجراء تعديلات على أمر الدفاع 11 لسنة 2020 والذي يتضمن إجراءات تلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة التقيد بكافة اجراءات السلامة العامة والوقاية .
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 ووفق المصدر ان التعديلات هدفها اضافة عقوبات خاصة جديدة بحق المنشآت والأفراد المخالفين وسط توقعات في الاعلان عن فتح قطاعات جديدة بالمملكة وعودة الحياة الى طبيعتها ، منها توقيع المنشأة على تعهد خاص باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لديها .

فيما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة امس إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.


 




 

 


 

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