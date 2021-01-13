قرار حكومي مرتقب بعد التوجيهات الملكية

الوكيل الوكيل - مجدي الباطية -

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اكد مصدر مطلع ان الحكومة تتجه لإجراء تعديلات على أمر الدفاع 11 لسنة 2020 والذي يتضمن إجراءات تلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة التقيد بكافة اجراءات السلامة العامة والوقاية .ووفق المصدر ان التعديلات هدفها اضافة عقوبات خاصة جديدة بحق المنشآت والأفراد المخالفين وسط توقعات في الاعلان عن فتح قطاعات جديدة بالمملكة وعودة الحياة الى طبيعتها ، منها توقيع المنشأة على تعهد خاص باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لديها .فيما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة امس إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني.