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الخميس، 10-08-2023 11:15 م

قرار حكومي هام بشأن العمالة الوافدة

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السَّابق الصَّادر بتاريخ 2023/4/9 المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين) لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2023/8/2 وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة، ستكون بذات شروط الانتقال ولا تغيير عليها والقرار جاء لتمديد الفترة فقط. اضافة اعلان


وأضاف أن منع انتقال بعض العمالة غير الأردنية التي دخلت اراضي المملكة بعد تواريخ معينة خلال عام 2021 جاء خدمة لأصحاب العمل في العديد من القطاعات وعلى سبيل المثال قطاعات المخابز والقطاع الزراعي والانشاءات، حتى لا تتأثر أعمال هذه القطاعات بعمليات انتقال العمالة من عندها، خاصة أن هذه العمالة جديدة في سوق العمل وتم استقدامها بناء على احتياجات كل قطاع في السوق ومحددة مهنة كل عامل بعقده قبل دخوله أراض بالمملكة.

 




 

 


 

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