نظامان حكوميان يدخلان حيز التنفيذ الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الإطلاع على النظامين الجديدين للسلامة والصحة المهنية اللذين تم نشرهما مؤخرًا في الجريدة الرسمية حيث يمكن الاطلاع عليهما من خلال أيقونة "التشريعات" على موقع الوزارة الإلكتروني mol.gov.jo



وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن النظامين للسلامة والصحة المهنية يدخلان حيز التنفيذ منتصف الشهر المقبل ويعتبران نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل ونابع من حرص الوزارة على مواءمة التغيرات في بيئة العمل والتشريعات الناظمة لها ولتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.



وأشار إلى أن النظامين الجديدين هما نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 الصادرين بموجب المادة 85 من قانون العمل.

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