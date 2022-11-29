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الثلاثاء، 29-11-2022 05:53 م

قرار هام من الضمان حول سحب الرصيد الادخاري اعتبارا من يوم غد

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن قرار مجلس الإدارة الصادر في جلسته المنعقدة هذا اليوم عن تعديل تعليمات سحب الرصيد الادخاري، وبينت المؤسسة بأن هذا التعديل يأتي بهدف المحافظة على الفوائض التأمينية الموجودة في صندوق التعطل عن العمل وتحقيق الغاية الأساسية لهذا الصندوق وهي تغطية بدل التعطل عن العمل أثناء تعطل المؤمن عليه.   

وأوضحت المؤسسة بأن التعديل يتعلق بشروط السماح بسحب الرصيد للمرة الثانية، حيث اشترطت التعليمات الجديدة توفّر (60) اشتراكاً بعد عملية السحب الأولى بدلاً من (36) اشتراك كما هو معمول به في التعليمات الملغاة، كما تضمن القرار الجديد تعديل سقف المبالغ المسموح بسحبها ونسب هذه المبالغ.

وبينت المؤسسة أن التعليمات الجديدة سيعمل بها اعتباراً من 1/1/2023 وأنه سيتم فتح باب التقدم بطلبات الاستفادة من هذه المنفعة للمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء الموافق 30/11/2022.

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