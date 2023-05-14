قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

الوكيل الإخباري- وافق مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، على منح قروض بدون فوائد لمربي الأبقار الذين تضررت مزارعهم جراء الاصابة بفيروس الحمى القلاعية هذا العام.

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وأكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، أن مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، قرر الموافقة على منح القروض لمربي الأبقار (بدون فوائد)، الذين تضررت مزارعهم بالإصابة بفيروس الحمى القلاعية لهذا العام، وتم حصرها من خلال اللجان المتخصصة المشكلة بوزارة الزراعة.



ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة بهذا الخصوص، منذ بداية تفشي الفيروس وحتى حصر انتشاره، والتزاما بدور مؤسسة الإقراض الزراعي في دعم القطاع، وتوفير السيولة اللازمة للمزارعين.



وبموجب هذا القرار تم تحديد قيمة القروض بسقف أعلى بلغ 40 ألف دينار، بحسب حجم الضرر لدى المزارع، ليتمكن المزارعون من إعادة تأهيل مزارعهم، وذلك بشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية والمساهمة بدفع تكاليف استيراد الأبقار من الخارج، حسب النسب المسموح بها .