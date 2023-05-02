مؤسسة الإقراض الزراعي تعيد النظر بأسعار الفوائد والمرابحات

الوكيل الاخباري - قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي إعادة النظر بأسعار الفوائد والمرابحات، ذلك في إطار مراجعتها للإجراءات والتعليمات الكفيلة في توفير التمويل اللازم لدعم أنشطة القطاع الزراعي.



وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان في بيان اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرر في جلسته أخيرا إعادة النظر في بعض أسعار الفوائد والمرابحات على القروض الزراعية اعتباراً من أيار الحالي، مشيرا الى انه جرى اعتماد أسعار ( فوائد ومرابحة)، وبنسبة تتراوح من 6-7 بالمئة بدلاً من 6-8 بالمئة وحسب قيمة القرض للقروض الزراعية كافة واختصارها على 3شرائح بدلاً من 6 شرائح.



كما قرر منح بعض المشاريع الريادية ذات العوائد المرتفعة أو التي تعمل على خفض تكاليف الإنتاج ، دعم من خلال خفض سعر الفائدة بمعدل 1-1،5 بالمئة اقل من سعر الفوائد المعمول به مثل (زراعة النخيل، المحاصيل الحقلية، الطاقة الشمسية).



ولفت دوجان إلى تمديد اجل القروض التشغيلية لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي، (النباتي ، الحيواني)، إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بهدف تمكين المزارع من توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية وتسهيل عملية تسديد هذه القروض.



وأكد الاستمرار في منح الخصم التشجيعي بنسبة 50 بالمئة عن الفوائد المترتبة على الأراضي المستملكة في حال رغبة أصحابها باستعادتها وإغلاق ديونهم.



وبين أن المؤسسة مستمرة في منح القروض الصغيرة الموجهة لبعض الفئات المستهدفة، مثل( برامج الفقر والبطالة والتمويل الريفي والجمعيات التعاونية والمهندسين الزراعيين ) بنسبة (فائدة ومرابحة ) ثابتة أو متناقصة تتراوح من 2،5 - 5بالمئة .

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