قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

الوكيل الاخباري -

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بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بتوزيع القسائم الغذائية في مختلف محافظات المملكة حيث تم تقسيمها الى مجموعات للحفاظ على الوضع الوبائي ومنع الازدحام ، شملت مكاتب البريد الاردني والحكام الاداريين من محافظين ومتصرفين وعبر دائرة الشؤون الفلسطينية لتوزيعها على المخيمات الفلسطينية ومن خلال مديريات التنمية الاجتماعية وعلى مناطق البوادي وابناء قطاع غزة من خلال برنامج تكافل 3 التابع لصندوق المعونة الوطنية.وقالت الوزارة انه لوحظ وجود ازدحام شديد لدى مكاتب البريد الاردني علما ان المواطن المستفيد فقط هو من يتلقى رسالة نصية تفيد باستحقاقه الاستفادة من القسيمة الغذائية وقيمتها 35 دينارا من خلال الرقم الوطني الخاص به والمثبت بالكشوفات لدى البريد الاردني.