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السبت، 10-09-2022 04:58 م

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بقصة المعلم عمر البدور .

وبالتفاصيل قال الناشطون بعد أن الشاب البدور الذي يبلغ من العمر (31 عاما) بعد أن عمل حارسا في مدرسة قرر إكمال دراسته الجامعية، وحاز على المرتبة الأولى في دفعته عام 2014، قبل أن يُعيّن مدرّسا في وزارة التربية والتعليم.

بيد أن رحلته في التعليم لم تكن هيّنة، فهو يعيش في قرية بربيطة، بين محافظتي الطفيلة والكرك، جنوبي الأردن، ولا يتعدّى عدد قاطنيها 170 شخصا، وتفتقر لمقوّمات الحياة الحديثة. 

وهكذا، أخذ البدور على عاتقه تدريس أبناء القرية -دون تكليف رسمي- إذ يزور الطلاب 3 مرات أسبوعيا، فيما تتم عملية التدريس في أحد بيوت الشعر الذي أقامته والدة أحد الطلاب ليكون بمثابة مدرسة خاصّة لهم . 

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