السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

شخص يطلق النار على نفسه في إربد

الملك تشارلز الثالث يمنح وليام وكيت لقب أمير وأميرة ويلز

الملك تشارلز يتعهد بخدمة بريطانيا على غرار والدته

ندوة تناقش تأثير مشاهير السوشيال ميديا على الجمهور في معرض عمان للكتاب

تهنئة محمد علي ابوزيد بقدوم المولود الجديد

عجلون: تشغيل كامل لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد قريباً

الامن العام يكشف تفاصيل مقتل شخص على يد سيدة

بيان من الخارجية بشأن أردنيين تم ضبطهم في كينيا

عجلون: مبادرات مجتمعية وتطوعية تسهم في تعزيز التنمية السياحية و البيئية

أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

الجمعة، 09-09-2022 09:54 م

ندوة تناقش تأثير مشاهير السوشيال ميديا على الجمهور في معرض عمان للكتاب

ف


الوكيل الاخباري - قدم المؤثران على مواقع التواصل الاجتماعي طارق الشدفان ومراد الشركسي، جانبا من تجربتهما في تقديم مواهبهما للجمهور على "السوشيال ميديا".

واتفق المؤثران في ندوة "المؤثرون على مواقع التواصل والمسؤولية الاجتماعية"، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، وأدارها الناشر أحمد اليازوري ضمن فعاليات "معرض عمان للكتاب" في دورته الـ 21، أنهما يستعرضان فيما يقدمان، ما يرغب الشباب بالاستماع إليه، ويحاورانهما ويناقشان معهم ما يدور حولهم في العالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920227164730337780739

شخص يطلق النار على نفسه في إربد

ي

عجلون: تشغيل كامل لمستشفى الإيمان الحكومي الجديد قريباً

الأمن العام

الامن العام يكشف تفاصيل مقتل شخص على يد سيدة

92022992215736899310

بيان من الخارجية بشأن أردنيين تم ضبطهم في كينيا

920224233123105142765

عجلون: مبادرات مجتمعية وتطوعية تسهم في تعزيز التنمية السياحية و البيئية

8202231133821840394886

أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

أخبار متعلقة
920225132222752586249

توضيح من الضمان حول رواتب المصابين العسكريين

920223145010926695794

الضمان الاجتماعي تطلق النسخة التجريبية من خدمة الدردشة التفاعلية "DAMAN BOT"

8202231133320964095757

وزارة الأشغال تنفي وقف العمل بإعادة تأهيل طريق العارضة

920223145010926695794

الضمان الاجتماعي ينشر تفاصيل انشاء حساب للتكافل الاجتماعي - صورة

الأمن العام

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

8202230111026253276919

الضمان: بدء تقديم خصم الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين