ندوة تناقش تأثير مشاهير السوشيال ميديا على الجمهور في معرض عمان للكتاب

الوكيل الاخباري - قدم المؤثران على مواقع التواصل الاجتماعي طارق الشدفان ومراد الشركسي، جانبا من تجربتهما في تقديم مواهبهما للجمهور على "السوشيال ميديا".



واتفق المؤثران في ندوة "المؤثرون على مواقع التواصل والمسؤولية الاجتماعية"، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، وأدارها الناشر أحمد اليازوري ضمن فعاليات "معرض عمان للكتاب" في دورته الـ 21، أنهما يستعرضان فيما يقدمان، ما يرغب الشباب بالاستماع إليه، ويحاورانهما ويناقشان معهم ما يدور حولهم في العالم.

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