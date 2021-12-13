قطاع الألبسة : ضرورة استمرار شمول العاملين ببرامج دعم الضمان

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، ان برامج الدعم التي قدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للقطاعات الاقتصادية، مكنت قطاع الألبسة والاقمشة والأحذية، من المحافظة على العاملين لديه بالرغم من صعوبات تبعات جائحة فيروس كورونا.

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وشدد القواسمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على ضرورة استمرار شمول قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة ببرامج الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي ولا سيما استدامة، لتحفيز المنشآت والشركات والمحال على استمرار اعمالها والتوسع فيها بما ينعكس على توليد المزيد من فرص العمل.



وقال القواسمي ان برنامج "استدامة" أسهم في توفير الدعم من خلال دفع جزء من الرواتب لتجار القطاع للمحافظة على العاملين لديهم والبالغ عددهم ما يقارب 53 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية، بالرغم من تراجع حركة النشاط التجاري وشح السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل و تراجع المستوردات.



واضاف ان البرنامج ومن خلال دفع جزء من رواتب الموظفين والعاملين أسهم في عملية تمكين وتسكين للموظف داخل المنشأة ، مشيرا إلى ان "استدامة" يعتبر البرنامج الوحيد الذي وفر الدعم بشكل مباشر وملموس للقطاع.



وأكد القواسمي ضرورة مساعدة قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية لتمكينها من الصمود أمام الصعوبات التي يواجهها جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وإجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين



ولفت إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يعتبر القطاع الوحيد الذي يوفر فرص عمل على نظام الدوام الجزئي لطلاب الجامعات من الجنسين دون التأثير على تحصيلهم العلمي إلى جانب مساعدة بالمصاريف وتكاليف الدراسة.

