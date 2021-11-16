الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

اجراءات مشددة على اقامة الاعراس في المزارع الغير مرخصة

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

الادارة المحلية : اغلاق أي مزرعة غير مرخصة تؤجر للمناسبات

1500 معاملة أنجزها مركز ترخيص مرج الحمام في يوم افتتاحه

مواطن يطلق النار على آخر ثم يصيب نفسه في البادية الجنوبية

الثلاثاء، 16-11-2021 11:24 ص

تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

تجارة عمان 2


الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أهمية المشاركة في معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص في الشرق الأوسط الذي يقام حاليا في مدينة دبي لتمكين الشركات الأردنية وتوسع نشاطها محليا وعالميا.

اضافة اعلان


وقال حمادة الذي يرأس الوفد التجاري المشارك بالمعرض في بيان صحفي الثلاثاء إن المعرض يشكل منصة هامة لعرض العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعات عدة وربطها بالمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك العلامات من خلال منح عقود الامتياز الجزئي لها  في بلادهم .


وبين حمادة أن المعرض يعد فرصة هامة لتصدير العلامات التجارية المحلية ومنتجاتها إلى أسواق المنطقة في العديد من القطاعات الواعدة ذات الأولوية. 
ولفت إلى أن العلامات التجارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت اليوم تشهد نمواً مُتسارعا، بعد أن تغيرت عادات الشراء للمستهلكين التي فرضتها عليهم جائحة فيروس كورونا. 


وأوضح حمادة أن دخول علامات تجارية محلية إلى أسواق المنطقة والعالم يسهم  في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية عدا عن زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل محليا وخارجيا.


وأكد حمادة حرص الغرفة على المشاركة الدائمة في هذا المعرض نظرا لسمعته الكبيرة ولتمكين الشركات الأردنية من التعرف على نظرائهم من التجار المشاركين بالمعرض من مختلف دول العالم الأمر الذي يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية. 


وأشار إلى أن المعرض يغطي مجموعة واسعة من المنتجات من مختلف قطاعات السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية سريعة التداول ويربط  بين الموردين وجهات ترخيص العلامات التجارية وشركات وجهات التصنيع المُتعاقدة و قطاع المأكولات والمشروبات وقطاع التجزئة في المنطقة.


ولفت حمادة إلى أن المعرض حظي بمشاركة أردنية واسعة في قطاعات متنوعة بخاصة في مجال الغذاء والمطاعم وتصنيع الحلويات الأردنية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Women-Driving600

الرجال أكثر إرتكاباً لحوادث السير من النساء بـ 6 أضعاف

b9cf03a549c1292cdef4135cb8acc737

وزير الاستثمار: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

3504625b-9e99-408f-bdd4-e5e197ade79a

الخلايلة: لا توجه لإغلاق المساجد في الفترة القادمة

6193751a2c35f

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

الصفدي 2

الأردن والسويد يترأسان أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم أنروا

وزارة الداخلية

الداخلية :منع إقامة بيوت العزاء و الأفراح خارج الصالات المرخصة

أخبار متعلقة
befaec01-ee1d-4aeb-94db-28a8f8d7c73a

الشواربة يلتقي مسؤولين إماراتيين لبحث تبادل الخبرات بين البلدين

ص

محادثات بين الصفدي ونظيره الإماراتي بشأن علاقة البلدين

الصفدي

وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى صير بني ياس

1532566-1-gulfood

وفد تجاري أردني يشارك في معرض الخليج الغذائي

الأمن العام

الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على عامل توصيل طلبات في عمان

سوق 2

ممثل المواد الغذائية: الغذاء في الأردن آمن وجودته عالية