تجارة الأردن: معرض دبي فرصة لتوسع نشاط الشركات الأردنية عالميا

الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أهمية المشاركة في معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص في الشرق الأوسط الذي يقام حاليا في مدينة دبي لتمكين الشركات الأردنية وتوسع نشاطها محليا وعالميا.

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وقال حمادة الذي يرأس الوفد التجاري المشارك بالمعرض في بيان صحفي الثلاثاء إن المعرض يشكل منصة هامة لعرض العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعات عدة وربطها بالمستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك العلامات من خلال منح عقود الامتياز الجزئي لها في بلادهم .



وبين حمادة أن المعرض يعد فرصة هامة لتصدير العلامات التجارية المحلية ومنتجاتها إلى أسواق المنطقة في العديد من القطاعات الواعدة ذات الأولوية.

ولفت إلى أن العلامات التجارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت اليوم تشهد نمواً مُتسارعا، بعد أن تغيرت عادات الشراء للمستهلكين التي فرضتها عليهم جائحة فيروس كورونا.



وأوضح حمادة أن دخول علامات تجارية محلية إلى أسواق المنطقة والعالم يسهم في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية عدا عن زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل محليا وخارجيا.



وأكد حمادة حرص الغرفة على المشاركة الدائمة في هذا المعرض نظرا لسمعته الكبيرة ولتمكين الشركات الأردنية من التعرف على نظرائهم من التجار المشاركين بالمعرض من مختلف دول العالم الأمر الذي يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.



وأشار إلى أن المعرض يغطي مجموعة واسعة من المنتجات من مختلف قطاعات السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية سريعة التداول ويربط بين الموردين وجهات ترخيص العلامات التجارية وشركات وجهات التصنيع المُتعاقدة و قطاع المأكولات والمشروبات وقطاع التجزئة في المنطقة.



ولفت حمادة إلى أن المعرض حظي بمشاركة أردنية واسعة في قطاعات متنوعة بخاصة في مجال الغذاء والمطاعم وتصنيع الحلويات الأردنية.

