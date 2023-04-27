قطاع الانشاءات يحوز على أعلى قيمة بحجم التسهيلات الممنوحة من البنوك في نيسان

الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية الصادرة جمعية البنوك الأردنية، أن قطاع الإنشاءات في المملكة حاز على أعلى نسبة وقيمة بحجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، خلال شهر نيسان الحالي، وبنسبة بلغت ( 25.0% ) من مجموع التسهيلات، و بقيمة مالية بلغت ( 8 مليون و 257 ألف و 900 دينار).



وأشارت البيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى أن التسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد بلغت نسبتها ( 24.8%) وبقيمة بلغت ( 8 مليون و201 ألف و100 دينار) والتسهيلات لقطاع الخدمات والمرافق العامة بلغت نسبتها ( 16.1%) والتجارة العامة (14.4%).



ووصل حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة خلال شهر نيسان الحالي ( 11.9%) وقطاع الخدمات العامة ( 2.5%) وقطاع السياحة والفنادق والمطاعم (2.1%) وخدمات النقل (1.1% ) والزراعة (1.7% ) والتعدين (0.4%).



وشكلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته ( 90.8% ) من إجمالي التسهيلات.

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