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الخميس، 27-04-2023 10:17 ص

قطاع الانشاءات يحوز على أعلى قيمة بحجم التسهيلات الممنوحة من البنوك في نيسان

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الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية الصادرة جمعية البنوك الأردنية، أن قطاع الإنشاءات في المملكة حاز على أعلى نسبة وقيمة بحجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، خلال شهر نيسان الحالي، وبنسبة بلغت ( 25.0% ) من مجموع التسهيلات، و بقيمة مالية بلغت ( 8 مليون و 257 ألف و 900 دينار). 

وأشارت البيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى أن التسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد بلغت نسبتها ( 24.8%) وبقيمة بلغت ( 8 مليون و201 ألف و100 دينار) والتسهيلات لقطاع الخدمات والمرافق العامة بلغت نسبتها ( 16.1%)  والتجارة العامة (14.4%). 

ووصل حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة خلال شهر نيسان الحالي ( 11.9%) وقطاع الخدمات العامة ( 2.5%) وقطاع السياحة والفنادق والمطاعم (2.1%) وخدمات النقل (1.1% ) والزراعة (1.7% ) والتعدين (0.4%). 

وشكلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته ( 90.8% ) من إجمالي التسهيلات.

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