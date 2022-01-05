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الأربعاء، 05-01-2022 01:08 م

قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء للسفر

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الوكيل الإخباري - أبقت وزارة الصحة القطرية، الأردن ضمن القائمة الحمراء إلى جانب 5 دول عربية أخرى، بموجب تحديث أعلنته، الأربعاء، عن قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة فيروس كورونا.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت الموافق 8 كانون الثاني/ يناير 2022.


وشملت القائمة إلى جانب الأردن، الإمارات، السعودية، لبنان، السودان، والجزائر.
وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.


ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص (PCR) قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.


وسيتم إعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، فضلا عن إجراء اختبار (بي سي آر) ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.


وفيما يتعلق بالقائمة الحمراء الاستثنائية، فسيطبق على المسافرين المحصنين من دول هذه القائمة، ذات الإجراءات المتعلقة بالقائمة الحمراء، أما المسافرين غير المحصنين، فممنوع عليهم دخول قطر.


 




 

 


 

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