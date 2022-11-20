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الأحد، 20-11-2022 09:03 ص

قطر رفعتوا الراس وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن

قطر


الوكيل الإخباري - تصدر وسم #قطر_رفعتوا_الراس عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن تزامناً مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2022 اليوم الاحد.

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وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الاخباري" تفاصيل لفعاليات كأس العالم حيث أعجب النشطاء بإيقاف حفل الفيفا للمشجعين في الدوحة خلال وقت الصلاة .


تنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.


ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف قارات العالم.


وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت الأردن، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ستاد البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويسع لـ60 ألف متفرج.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الماضية، عن الحكم الذي سيدير مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين منتخبي قطر والإكوادور، حيث تم إسناد المهمة للإيطالي دانيلي أورساتو ليدير اللقاء مساء اليوم، ويعتبر أورساتو (47 عاما) هو الحكم الإيطالي الوحيد المتواجد في بطولة كأس العالم، وسبق وأدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتهى لصالح الأول بهدف دون رد.


ومن المقرر أن تكون بطولة كأس العالم 2022 هي الأولى في تاريخ أورساتو، الذي توج عام 2020 بلقب أفضل حكم في العالم.


قطر - الإكوادور
سيكون ستاد البيت شاهدا على أول مباراة لمنتخب قطر في تاريخ كأس العالم عندما يواجه نظيره الإكوادوري الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت الأردن.
ويتطلع «العنابي» إلى تحقيق بداية جيدة في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا إلى جانب الإكوادور، منتخبا هولندا والسنغال، واللذان يلتقيان غدا الإثنين في ستاد الثمامة.


 




 

 


 

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