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السبت، 11-03-2023 09:49 م

قطع مبرمج للكهرباء في الأزرق الأحد

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الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية قضاء الأزرق في محافظة الزرقاء اليوم السبت، عن تنفيذ قطع مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الأحد، عن مناطق القضاء كافة لغايات تنفيذ أعمال صيانة دورية.

وبينت البلدية في بيانها أن شركة توزيع الكهرباء في محافظة الزرقاء قررت تنفيذ القطع والذي سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر، مؤكدة أن البلدية ستعمل مع شركة الكهرباء على سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين بأسرع وقت.

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