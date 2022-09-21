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الأربعاء، 21-09-2022 03:01 م

مؤتمر طبي يوصي بوضع خطة عمل لحماية صحة المرأة والطفل

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الوكيل الإخباري - دعا المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الأردنية للتوليد والجراحة النسائية، إلى وضع خطة عمل متكاملة للتقليل من نسبة الوفاة بين الأمهات والحوامل في المملكة.

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وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية للجمعية الدكتورة عبير عناب، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن نسبة الوفاة بين الأمهات الحوامل، ارتفعت بسبب فيروس كورونا، خاصة في عام 2020.

 

وأضافت أن الخطة يجب ان تشمل صحة المرأة قبل وأثناء وبعد الحمل، للحفاظ على صحة الطفل والأم معا، بما يشمل علاج حالات فقر الدم والسكري وارتفاع ضغط الدم، وعلاج أمراض القلب والكلى والأمراض المناعية.


وأشارت عناب إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة توفير مراكز نقل دم بحيث تغطي جميع مناطق المملكة، وتفعيل البحث الطبي عند المقيمين وخريجي تخصص النسائية والتوليد داخل المملكة، إلى جانب تفعيل استخدام ال "LOG BOOK" الذي يسمح للطبيب تقييم برنامج التدريب الخاص به.


ولفتت إلى أن المؤتمر تميز بحضور عدد كبير من إخصائي النسائية والتوليد تجاوز عددهم 380 طبيبا وطبيبة من داخل وخارج المملكة وبمشاركة أساتذة مرموقين في تخصص النسائية والتوليد من عدة دول.


يذكر أن المؤتمر ناقش أوراق عمل عن التطورات الحديثة في طب التوليد والجراحة النسائية، والجراحة الروبورتية، وجراحة منظار الرحم والمنظار النسائي، والفحوصات الوراثية المنظورة في طب الجنين.

 




 

 


 

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