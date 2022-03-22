كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن عدد البلديات 100 و12 مجلس محافظة.



وأضاف كريشان، خلال مؤتمر صحفي، في الهيئة المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن اليوم هو يوم ديمقراطي، ويوم الوفاء للوطن، مؤكداً على أن جلالة الملك يحث دائماً على المشاركة في الانتخابات.



وشدد على أن الحكومة ليس لها علاقة على الإطلاق في الانتخابات، منوهاً إلى أن الجهة المعنية هي الهيئة المستقلة للانتخابات.



واشار إلى أن كل المرشحين أمام الهيئة على ذات المسافة، داعياً الجميع إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

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وبيّن كريشان، أن العملية الإنتخابية حتى الآن ما زالت في بدايتها، موضحاً أن الملاحظ هو الزخم في المحافظات باستثناء عمّان .



وأكد على أن الاقتراع هو واجب وطني، موضحاً أن بعض المحافظات سوف تصل فيها النسبة إلى 70% مع اغلاق الصناديق.



وحول العاصمة عمّان، وجّه كريشان رسالة لسكان العاصمة قال فيها :" إن عدم المشاركة الآن في الانتخابات يمنعكم من الإنقاذ بوقت لاحق" مشيراً إلى أن سكان عمّان لا يهتمون بالانتخابات.

