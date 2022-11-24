كلية الأميرة منى تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسها

الوكيل الاخباري - احتفلت كلية الأميرة منى للتمريض، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها، مستذكرة مسيرة البناء والعطاء التي انتهجتها الكلية وقدمتها خلال الأعوام الماضية.



واشتمل الحفل الذي حضره مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف الزريقات، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، ونائب الرئيس للشؤون العسكرية، وعميد كلية الأميرة منى للتمريض ومستشارة سمو الأميرة منى الحسين للشؤون التمريضية، على مغناة احتفالية ألقتها عدد من تلميذات الكلية، ومقطوعات موسيقية عزفتها موسيقات القوات المسلحة.

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