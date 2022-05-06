كم تبلغ قيمة الزيادة المنتظرة على رواتب متقاعدي الضمان؟

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قال خبير التأمينات في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الزيادة في رواتب متقاعدي الضمان تبدأ من راتب شهر أيار وليس بأثر رجعي من مطلع العام.وأضاف الصبيحي أن متقاعدي الضمان ينتظرون الزيادة السنوية المنتظمة على رواتبهم أو ما يُعرَف بزيادة التضخم.. وهي استحقاق قانوني سنوي وفقاً لما نصّت عليه المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي، وقد تأخر الإعلان عنه هذا العام.وبين أنه إذا لم تتغير آلية ربط الرواتب بالتضخم كما حدّدها القانون، وهو ما يحتاج إلى تعديل على المادة المذكورة في القانون فلن يحظى أي متقاعد مبكر أو متقاعد عجز جزئي إصابي بهذه الزيادة ما لم يكونا قد أكملا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، كما لن تكون الزيادة مجزية وإنما ستبقى متواضعة وزهيدة وقد لا تتجاوز (4) دنانير.وتوقع الصبيحي الإعلان عن الزيادة وقيمتها الأسبوع المقبل.