كيف علق فيصل القاسم على مشاجرة نواب الأردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علق الإعلامي السوري الشهير في قناة الجزيرة ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس ، على ما شهده مجلس النواب يوم امس.
ونشر القاسم فيديو للمشاجرة ، عبر صفحته على موقع تويتر ، وعلق عليه : "ديمقراطية دي ولا موش ديمقراطية يا متعلمين يا بتوع المدارس " .
متابعو القاسم ، اعتبروا ان المشاجرة هي وسيلة الحوار في كل الوطن العربي.
وشهدت جلسة مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، والتي كانت مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، مشاحنات ومشادات وصلت إلى عراك بالأيدي .
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