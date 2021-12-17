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الجمعة، 17-12-2021 07:51 م

زيادين: المرأة ركن أصيل وفاعل في المعادلة الوطنية

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 الوكيل الاخباري - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين، أن المرأة الأردنية شكلت حضورًا حيويًا في مجتمعاتنا عبر مشاركتها المُلهمة في مختلف مناحي حياتنا، ما جعل منها ركنًا أصيلًا مؤثرًا وفاعلًا في معادلتنا الوطنية .

حديث زيادين جاء خلال كلمة القاها اليوم الجمعة، مندوباً عن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي راعي افتتاح ورشة عمل حول "دور البرلمان في رقابة تنفيذ الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين لوقف العنف السياسي ضد النساء والفتيات" التي نظمها ملتقى البرلمانيات الأردنيات بالتعاون مع جمعية النساء العربيات وبحضور رؤساء ملتقى البرلمانيات الاردنيات السابقات.

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