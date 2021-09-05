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الأحد، 05-09-2021 10:26 ص

كيف يُحسَب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الضمان الاجتماعي؟

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الوكيل الاخباري- أكد الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي أن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لمشتركي الضمان الاجتماعي يكون اعتباراً من بداية الشهر الذي حصلت فيه الوفاة.

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ويُحسَب الراتب الإجمالي هنا على النحو التالي:

١- يُحسَب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة 50% من متوسط أجر المؤمّن عليه خلال أل 12 اشتراكاً الأخيرة، وبالتالي يكون الناتج هو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الفعلي(الناتج١).

٢- يُزاد (الناتج١) بنسبة 0.5% (نصف بالمائة) منه عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمّن عليه بالضمان إذا تراوحت اشتراكاته ما بين 60 اشتراكاً و 119 اشتراكاً، ويُزاد بنسبة 1% (واحد بالمائة) عن كل سنة من سنوات الاشتراك إذا بلغت اشتراكاته 120 اشتراكاً فأكثر.

٣- يُزاد الناتج١ بقيمة (40) ديناراً وهي الزيادة العامة.

(تُدفع نفقات جنازة بقيمة 700 دينار)

مثال: مؤمّن عليه بالضمان توفي وفاة طبيعية خلال خدمته المشمولة بالضمان، وبلغت مدة اشتراكه (سنوات ومتوسط أجره خلال أل (12) اشتراكاً الأخيرة (500) دينار، فكم قيمة راتب تقاعد الوفاة الذي يُخصّص له في هذه الحالة..؟

١- نضرب متوسط الاجر البالغ 500 دينار في 50% :

 500 x 50% = 250 دينار

(راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الفعلي)

٢- نزيد الراتب الفعلي عن كل سنة من سنوات الاشتراك البالغة 8 سنوات بنسبة 0.5% منه، اي نزيده 4%:

  250 x 4% = 10  دنانير.

٣- نزيد الراتب الفعلي بقيمة 40 دينار وهي الزيادة العامة.

٤- يصبح راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الإجمالي:

 250 + 10 + 40 = 300 دينار.

ملاحظة:

(تدفع مؤسسة الضمان نفقات جنازة لذوي المؤمّن عليه المتوَفَّى المستحق لراتب التقاعد وقيمتها 700 دينار).

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها مع الإشارة للمصدر).

 

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