لا يزال إقبال الأردنيين على اللقاح مستمرا

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بجرعتيه اليوم الثلاثاء ما يقارب 3 ملايين و 377 ألف مواطن و بجرعته الأولى ما يقارب 3 ملايين و793 آخرين ولا تزال الأعداد في تزايد وفق بيان وزارة الصحة .



وجاء ذلك نتيجة قرارات وإجراءات وتسهيلات حكومية شجعت المواطنين وحثتهم على التسجيل لأخذ اللقاح منذ مطلع العام الحالي حفاظا على صحتهم.



وفي محاولة أيضا للحفاظ على استمرارية العمل ببروتوكول العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح القطاعات بطاقتها الكاملة والذي بدأ العمل به في مطلع نوفمبر/أيلول الماضي.



وفي سياق التوجيهات الحكومية ذكرت وزارة التعليم العالي في خطتها لعودة التعليم الوجاهي في الجامعات أن أخذ اللقاح والمحافظة على إجراءات السلامة العامة داخل الحرم الجامعي هي من أهم الخطوات لاستدامة التعليم الوجاهي داخل الجامعات.

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