

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فرع الأردن، اليوم الخميس، حلقة نقاشية حول مأمونية رعاية الأمهات وحديثي الولادة، تحت شعار "العمل من أجل ولادة في كنف الأمانة والاحترام"، بالشراكة مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.



وقالت مديرة مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة، الدكتورة رندة عبيدات، التي افتتحت الحلقة النقاشية مندوبة عن وزير الصحة، إن الحلقة جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت عنوان "الرعاية الآمنة للأم والوليد"، وهدفت إلى طرح التحديات المتعلقة بسلامة الأمهات وحديثي الولادة خلال تلقيهم للرعاية الصحية والبحث في مدى مأمونيتها.

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