لجنة الأوبئة : الأردن يسير إلى ذروة الموجة الثالثة من كورونا

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي في الأردن لا يزال جيد.

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وأكد حجاوي بتصريحات صحفية ، أن الأسبوع الماضي كان الأعلى بتسجيل 27 ألف إصابة، ولكن ما يشغل النظام الصحي في المملكة، ليس عدد الإصابات بل عدد الإدخالات للمستشفى ونسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة.



وأضاف "أننا في الأردن نسير إلى ذروة الموجة الثالثة من الفيروس، مبينا أن العطلة المدرسية التي تبدأ في الثامن من شهر كانون أول القادم، ستساعد في كسر سلسلة العدوى".



وحول إصابة عدد كبير للأعمار التي هي أقل من 18 عاما أوضح حجاوي، أن الطفرات والمتحورات وحدة الوباء أصبحت تتركز في غير المطعمين، ونسبة المراهقين كبيرة في عالمنا العربي والأردن بشكل خاص مقارنة في دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، منوها إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة أمس السبت لشبان في العقد الثالث من العمر.



وأشار حجاوي إلى أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا والتي أطلق عليها اسم "اوميكرون"، لم يؤكد علميا إلى حد الآن بأنها أخطر من غيرها في الأعراض، بل من حيث سرعة الانتشار فقط لا غير.



وختم قائلا: " إننا في الأردن علينا تكثيف حملات الرصد المبكر وإلى حد الآن لم نسجل تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد، لكن في النهاية المتحورات ستدخل إلى جميع دول العالم".

