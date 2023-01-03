لجنة الأوبئة تبحث اليوم إجراءات للتعامل مع الفيروسات المتحورة في المملكة

الوكيل الاخباري - تعقد لجنة الأوبئة اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الفيروسات المتحورة، بحسب الأمين العام لوزارة الصحة رائد الشبول.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية الاثنين في مجلس النواب، لبحث مستجدات الوضع الصحي العام في الأردن في ظل انتشار الفيروسات المتحورة.



وقال رئيس اللجنة فراس القضاة، إن هناك أعدادا مُصابة بالفيروس المخلوي (BF7)، داعيا إلى توعية المواطنين بهذا الفيروس، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات مسبقة للتوعية بالفيروس.



وزير الصحة فراس الهواري قال خلال الاجتماع، إن "الفيروس ليس جديدا وليس له علاج أو مطعوم ويصيب 90% من الأطفال ممن هم دون عمر العامين".



وأشار الهواري إلى أن معظم دول العالم أُصيب أطفالها، موضحًا أن حالات الإصابة بهذا الفيروس تنخفض أثناء العطلة المدرسية.