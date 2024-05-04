آمال ماهر ونجوى كرم وشيرين يتألقن بـ 3 دول خليجية في آن

الوكيل الإخباري -في ليلة واحدة استثنئاية.. صدحت 3 نجمات عربيات بأصواتهن القوية في 3 حفلات غنائية مختلفة بـ3 دول خليجية، هن النجمة المصرية آمال ماهر في جدة، والنجمة اللبنانية نجوى كرم في دبي، والنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب في الكويت.



وتصدرت أسماء النجمات الثلاثة الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، في لبنان ومصر ودبي والسعودية والكويت، عبر هاشتاقات "آمال ماهر في جدة"، و"شيرين في الكويت"، و"نجوى كرم في دبي".

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