لجنة الأوبئة تدعو طلبة المدارس للاقبال على تلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- أكد عضو لجنة الأوبئة الدكتور مهند النسور أن الوضع الوبائي بشكل عام بازدياد ولكنه مستقر.



وقال إن هناك اصابات بين فئة الشباب وطلبة المدارس، داعياً طلبة المدارس للاقبال على تلقي لقاح كورونا.



وأضاف أن لجنة الأوبئة أوصت بإعطاء الجرعة الثالثة وهو ما تم اقراره، وهي ليست الزامية وليست اجبارية وتعطى لمن هم فوق 18 عاماً، وبعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية.



وبين أن الانفلونزا انتشرت خلال العام الحالي أكثر من العامين الماضيين، وليس هناك تعارض بين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا، ويتم تفضيل وضع أسبوع فاصل من الزمن بين اللقاحين.



وشدد على أن اللقاح آمن وفعال ولا يوجد داع للقلق والخوف منه.

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