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الخميس، 22-10-2020 12:30 م

لجنة الأوبئة: ساعات حظر التجول مرشحة للزيادة

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة غازي شركس، اليوم الخميس، إن الأردن دخل في مرحلة متوسطة من التفشي المجتمعي لفيروس كورونا.

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وأكد شركس في تصريحات صحفية، أن الإجراءات التي تتخذ الهدف منها التقليل من حركة الشخص الذي قد يكون مصابا بالفيروس قدر الإمكان، مبينا أنه تم في نفس الوقت بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي في المملكة.

 

وأضاف أن الوضع الوبائي في المملكة مقلق، لأن عدد الحالات كبير والإجراءات لا زالت غير كافية، إذا لم تتوافق مع وسائل الوقاية المطلوبة.

 

وأشار إلى أن أي اختلاط ما بين شخص حامل للفيروس وشخص آخر، يساعد في ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير، والحد من حركة هؤلاء ضرورة.

 

" المعادلة في تمديد ساعات التجول الليلي تأتي للحد من ارتفاع أعداد الإصابات، وفي المستقبل إذا تأكدت اللجنة بأنه لا جدوى من ساعات التجول المعمول بها حاليا، والمواطن لم يتقيد بإجراءات السلامة العامة، سيتم زيادة ساعات حظر التجول الليلي للمواطنين"، وفقا لشركس.

 

 

 

 


 




 

 


 

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