الإثنين 21-12-2020
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الإثنين، 21-12-2020 08:34 م

لجنة الأوبئة : سلالة فيروس كورونا الجديدة سترفع عدد الإصابات

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الوكيل الاخباري - قال عضوَ اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، واستشاريَ الطب الوقائي للوبائيات، الدكتور منير أبو هلالة،  إن ما تم اكتشافه في بريطانيا هو سلالة جديدة من فيروس كورونا، مؤكدا أن الفيروس أحدث 17 تغيّر في الخارطة الجينية للفيروس وزاد من سرعة انتشاره 70% .
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وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الاثنين، أن التغييرات الجينية التي حدثت للفيروس يمكن أن تخدع جهاز المناعة وبالتالي ما يزيد عدد الإصابات .

وأشار إلى أنه لا نستطيع الحكم على الطفرة الجديدة للفيروس إلا بعد إنتهاء الدراسات التي تجري على الحيوانات في بريطانيا .

 




 

 


 

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