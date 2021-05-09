لجنة الأوبئة لـ الوكيل : الاستمرار بإعطاء لقاح كورونا خلال عيد الفطر

الوكيل الإخباري - خاص - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتـــور بسام حجاوي، أن وزارة الصحة مستمرة بإعطاء المطعوم المضاد لفيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر السعيد.

اضافة اعلان



وقال حجاوي، اليوم الأحد، لـ " الوكيل الإخباري" إن أي شخص تصله رسالة نصية لأخذ مطعوم كورونا خلال أيام العيد عليه الذهاب إلى المكان المشار إليه في الرسالة وفي نفس الموعد المحدد.



وأشار إلى أن سيتم إرسال رسالة نصية للشخص إذا تم تأجيل موعد تلقيه للمطعوم، منوها أن الصحة تسعى لتطعيم أكبر عدد من المواطنين في فترة وجيزة.



وحول الإجراءات الاحترازية، أضاف حجاوي أنه سيتم مراجعة الإجراءات في منتصف أيار الحالي وفقا للوضع الوبائي.

