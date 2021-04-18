الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الصحة لـ الوكيل : تلقي لقاحات كورونا وقت الحظر الشامل غير وارد حالياً

السعودية: ارتفاع حالات كورونا الحرجة

روسيا: استقرار حصيلة إصابات فيروس كورونا

قرار حكومي مرتقب بشأن الأعياد والعطلة الصيفية

تربية البادية الغربية تحتفل باليوم الوطني للعلم

البنك المركزي لـ الوكيل : تأجيل الاقساط لا يشمل فئة محددة ضمن حيثيات دقيقة

استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين الى قطر

وزير البيئة يستقبل السفير الأميركي

لجنة الاوبئة توضح حول الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح

لجنة الاوبئة تحدد شروط عودة الحياة الى طبيعتها بالاردن

الأحد، 18-04-2021 11:51 م

وزير الصحة لـ الوكيل : تلقي لقاحات كورونا وقت الحظر الشامل غير وارد حالياً

4202110163910299590527


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نفى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للوكيل الاخباري صدور قرار حكومي حول السماح للمواطنين بالذهاب الى مراكز تلقي لقاح كورونا في اوقات الحظر الشامل الذي يبدأ من الساعة السابعة من كل يوم خميس ويستمر حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم سبت .

اضافة اعلان
 

واكد الهواري ان دراسة شاملة تجري الان على هذا الامر المتعلق بالسماح للمواطنين باخذ لقاح كورونا يوم الجمعة اثناء الحظر الشامل مشيرا الى ان هذا الملف قيد الدراسة بعناية شديدة خاصة وانه بحاجة الى ترتيبات خاصة تتعلق بالخروج من البيت والذهاب الى مركز التطعيم ضد كورونا والعودة مرة اخرى الى البيت .  

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202118112330994775049

قرار حكومي مرتقب بشأن الأعياد والعطلة الصيفية

التربية

تربية البادية الغربية تحتفل باليوم الوطني للعلم

311430_48_1616587863

البنك المركزي لـ الوكيل : تأجيل الاقساط لا يشمل فئة محددة ضمن حيثيات دقيقة

2

استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين الى قطر

333

وزير البيئة يستقبل السفير الأميركي

imgid504200

وفاة التاجر عبدالله العمري الذي سامح بديون له على المواطنين تقدر بـ 93 الف دينار

أخبار متعلقة
314946_48_1618650466

الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

3202124221557942388017

32787 مسجلا على منصة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

8d0babb2-3387-4661-8cd2-2b5bdf7f8740

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

22021101459974895448

الصحة تطلب تطعيم طلبة ضد الكزاز والدفتيريا والتربية توضح الاجراءات

2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

الصحة : مواعيد اليوم لتلقي لقاح كورونا لأكثر من 6 الاف شخص

3202118203438414034938

الفراية يتفقد سير العمل في مستشفى الامير حمزة