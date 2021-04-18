وزير الصحة لـ الوكيل : تلقي لقاحات كورونا وقت الحظر الشامل غير وارد حالياً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نفى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للوكيل الاخباري صدور قرار حكومي حول السماح للمواطنين بالذهاب الى مراكز تلقي لقاح كورونا في اوقات الحظر الشامل الذي يبدأ من الساعة السابعة من كل يوم خميس ويستمر حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم سبت .

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واكد الهواري ان دراسة شاملة تجري الان على هذا الامر المتعلق بالسماح للمواطنين باخذ لقاح كورونا يوم الجمعة اثناء الحظر الشامل مشيرا الى ان هذا الملف قيد الدراسة بعناية شديدة خاصة وانه بحاجة الى ترتيبات خاصة تتعلق بالخروج من البيت والذهاب الى مركز التطعيم ضد كورونا والعودة مرة اخرى الى البيت .