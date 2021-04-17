وزير الصحة يكشف للوكيل استراتيجية جديدة لاعطاء لقاح كورونا ويوضح حول استرازينيكا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للوكيل الاخباري عن توجه جديد لوزارة الصحة يتعلق بإعطاء مطاعيم كورونا والفئات المستهدفة بحملة التطعيم ضد كورونا .

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واوضح الهواري ان الاستراتيجية الجديدة تعتمد على النزول في الاعمار المستهدفة بحملة اللقاحات حسب مدى الاقبال في كل محافظة وبالحديث عن العاصمة عمان اكد الهواري انه سيتم خلال الفترة القادمة النزول في الاعمار وصولا الى مرحلة الشباب .

وبين الهواري للوكيل الاخباري ان لقاح استرازينيكا آمن ولا صحة لما يشاع عن الاثار الجانبية لهذا اللقاح قائلا ان الايام القادمة ستحسم هذا الجدل وخاصة بعد صدور تقرير منظمة الصحة العالمية خلال الايام القليلة القادمة .