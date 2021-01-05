الثلاثاء 05-01-2021
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لجنة الأوبئة: لقاحات فيروس كورونا لا تُسبب مضاعفات خطيرة

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الثلاثاء، 05-01-2021 09:02 م

لجنة الأوبئة: لقاحات فيروس كورونا لا تُسبب مضاعفات خطيرة

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة، الثلاثاء، إن مناعة المصاب بفيروس كورونا المستجد قد لا تستمر أكثر من 6 أشهر، ونصح بالحصول على المطعوم إذا مضى وقت طويل على إصابة الشخص.
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وأوضح محافظة وهو أستاذ علم الفيروسات في الجامعة الأردنية، عبر برنامج "صوت المملكة" أن الثابت أن الأجسام المضادة تستمر في جسم الإنسان بحد أدنى حتى 6 أشهر.

وذكر أن لقاحات فيروس كورونا لا تُسبب مضاعفات خطيرة، مشيراً إلى أن اللقاح لا يُجاز إذا لديه أعراض جانبية شديدة.

وأوضح أن مضاعفات اللقاحات بسيطة مثل ردة فعل موضعية مكان الحقن، أو صداع أو ارتفاع بسيط في الحرارة أو أعراض تنفسية بسيطة.

وأشار إلى أن اللقاح لا يعطى للأطفال والحوامل والمرضعات ومن يتناولون مثبطات المناعة.

وأوضح محافظة أنه عند الحصول على اللقاح يقوم الجهاز المناعي بالتعامل معها وينتج أجسام مضادة لها، وهناك خلايا تقوم بتحريض الجهاز المناعي على الإنتاج.

وتحدث عن وجود خلايا ذاكرة تبقى بالجسم تقوم بتحريض الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة من جديد، عند نزول او انخفاض مستوى الاجسام المضادة في الجسم.

 




 

 


 

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