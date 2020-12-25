الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 10:14 م

إجراءات مشددة في المطارات الاردنية

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الجمعة، إن هناك إجراءات مخبرية ووبائية مشددة يتم اتخاذها في المطارات لرصد السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في الأردن.
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وأضاف لـ "المملكة"، أنه "لم يتم رصد أي نوع من السلالات الجديدة من فيروس كورونا منذ بدء الرصد في الأردن حتى الآن".

وأكّد حجاوي أنه يتم متابعة ومراقبة القادمين عبر الرحلات الجوية التي وصلت من بريطانيا إلى الأردن بشكل مباشر أو غير مباشر (الترانزيت) قبل إيقاف الرحلات منها.

وأشار حجاوي إلى أن "هناك إمكانية لرصد سلالات جديدة في الأردن، بعد وصوله لعدة دول".

وتابع: "حدث مئات الطفرات للفيروس من قبل ولم يكن لها تأثير واضح".

 




 

 


 

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