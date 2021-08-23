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الإثنين، 23-08-2021 01:40 م

لجنة الاوبئة تُحذر متلقي مطعوم كورونا في الاردن

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الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن الوضع الوبائي شهد خلال الأسابيع الثلاث الماضية استقرارا، وكانت جميع المؤشرات ضمن الحدّ الأدنى من التوقعات وضمن استطاعة النظام الصحي الأردني.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات صحفية إن الخطة التي وضعتها الحكومة في مطلع شهر أيلول المقبل للفتح الشامل تسير بخطوات حثيثة، مشيرا إلى أن أرقام الاصابات والتذبذب بالفحوصات الايجابية ضمن السيطرة.

 ولفت إلى أن الأشخاص المطعمين مطالبون بالالتزام أيضا بارتداء الكمامات وعدم الاعتماد على أن المطعوم يحمي من الإصابة، مبيّنا أن الحماية إذا تلقى جرعتين تقتصر على الحماية من دخول المستشفى أو الاصابة الشديدة.

 




 

 


 

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