لجنة الاوبئة تحذر ووزير الصحة يدعو إلى اجتماع طارئ

الوكيل الاخباري -

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حذرت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، د. نجوى خوري، من التجمعات التي تظهر بشكل واضح في المناسبات سيما مع اعلان نتائج الثانوية العامة، مشيرة إلى أن التجمعات الكبرى لها تأثير مباشر على الوضع الوبائي.وقالت خوري في تصريحات صحفية إن هناك حالة من التراخي بالاجراءات الوقائية ووسائل السلامة العامة، خاصة في ظلّ عدم استقرار الحالة الوبائية وضعف اقبال المواطنين على المطاعيم.وكان وزير الصحة فراس الهواري دعا اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة إلى اجتماع الثلاثاء من أجل تقييم الوضع الوبائي ودراسة ملف كورونا، في ظل مرحلة فتح القطاعات التي يمرّ بها الأردن وتذبذب حجم الإقبال على تلقي المطاعيم.