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الإثنين، 29-03-2021 09:24 م

لجنة الاوبئة : يجب اللجوء إلى الحظر الذكي

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الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة وأستاذ علم الفيروسات، الدكتور عزمي محافظة، أن المراجعات العلمية أثبتت أن الإغلاقات أخطر بـ (5- 10) مرات من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاغلاقات لها ثمن باهظ.
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وأوضح محافظة إن المطلوب هو منع التجمعات والحيلولة دونها أو اللجوء إلى الحظر الذكي، وليس اللجوء إلى الاغلاقات، مؤكدا أن تمديد ساعات الحظر الجزئي يؤدي إلى ازدحام على المرافق كون الفترة الممنوحة للشخص قصيرة.

ولفت خلال مقابلة عبر شاشة المملكة إلى حجم الاكتظاظ الذي تشهده الأسواق في الساعات التي تسبق موعد بدء الحظر.

 




 

 


 

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