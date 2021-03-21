ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري، أن الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة تعتبر حاسمة، ويجب أن نقوم بمراقبتها بشكل دقيق، مبيّنا أن استمرار ثبات نسبة الفحوصات الايجابية يؤكد أننا وصلنا ذروة المنحنى الوبائي في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في الأردن.وقال الهواري في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "إن النسب الحالية تدفعنا إلى التفاؤل بحذر شديد، حيث أن ثبات النسب لعدة أيام قد تشير إلى وصولنا ذروة المنحنى الوبائي، وهو ما يستدعي العمل على مغادرة هذه الذروة في أسرع وقت ممكن".وأشار إلى أهمية تخفيض الاصابات الداخلة، حيث أن بقاءنا في الذروة يعني استمرار دخول أعداد كبيرة إلى المستشفيات وبالتالي الضغط على النظام الصحي.وأكد ضرورة رفع أعداد متلقي المطعوم.