الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إسناد 5 تهم بحق ناشر التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير

ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

122.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

371 مخالفة أمر دفاع لمنشآت و116 لأفراد خلال أسبوع

الأحد، 21-03-2021 04:43 م

ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

3202117161926946364960


الوكيل الاخباري - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور فراس الهواري، أن الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة تعتبر حاسمة، ويجب أن نقوم بمراقبتها بشكل دقيق، مبيّنا أن استمرار ثبات نسبة الفحوصات الايجابية يؤكد أننا وصلنا ذروة المنحنى الوبائي في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في الأردن.
اضافة اعلان

وقال الهواري في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "إن النسب الحالية تدفعنا إلى التفاؤل بحذر شديد، حيث أن ثبات النسب لعدة أيام قد تشير إلى وصولنا ذروة المنحنى الوبائي، وهو ما يستدعي العمل على مغادرة هذه الذروة في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أهمية تخفيض الاصابات الداخلة، حيث أن بقاءنا في الذروة يعني استمرار دخول أعداد كبيرة إلى المستشفيات وبالتالي الضغط على النظام الصحي.

وأكد ضرورة رفع أعداد متلقي المطعوم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202120171740619434149

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

3202121978899247745

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

1616340112338

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

3202119215148644157538

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
320211019298741043244

مكافحة الأوبئة : هذه بدائل الحظر الشامل بالاردن

ابد

رسالة ملكية من أجل الانتصار على الوباء

1020201718343229444792

مفتي المملكة: لا يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب الحظر

320218175920556210385

مكافحة الأوبئة : الإغلاقات هي الحل الوحيد لوقف انتشار كورونا بالاردن

47426425-f094-4926-b9ba-14ac0ae911cd

مركز مكافحة الأوبئة يُحذر من التسرع في تخفيف الإجراءات

3202119563446542005

الهواري : وفيات كورونا تعادل 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية