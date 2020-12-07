الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

قرار أممي يؤكد على الموقف الأردني من مدينة القدس القديمة وأسوارها

لجنة تقييم الوضع الوبائي تحذّر من هذا الأمر

75 وفاة بكورونا في المغرب و11 بالجزائر

بريطانيا: 189 وفاة و14718 إصابة جديدة بكورونا

توجه لإعادة فتح المدارس والجامعات بالاردن

تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً

المباشرة بإعادة تأهيل وتوسعة طريق مغير السرحان السويلمة

بيان هام من وزارة الصحة

الإثنين، 07-12-2020 09:43 م

لجنة تقييم الوضع الوبائي تحذّر من هذا الأمر

1220206171034608308964


الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، سعد الخرابشة الأثنين، إنّ هنالك مؤشرات أولية على ثبات وبداية انخفاض بحدة وباء فيروس كورونا المستجد في الأردن.
اضافة اعلان

وأضاف الخرابشة، لـ"المملكة"، يجب أن نكون حذرين بعملية الاستنتاج، حيث يُفضل ان ننتظر لاسابيع مقبلة حتى نهاية العام الحالي لنرى اتجاه الوباء ونمط الحدوث.

"كلما كانت الفترة الزمنية أطول في عملية الانخفاض أو الثبات يكون الاستنتاج أقرب إلى الواقعية ويجب أن يكون هنالك مزيد من الاستثمار ومزيد من تشديد الإجراءات على الجانب الوقائي من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية أو من خلال الرقابة على عملية العزل المنزلي للمرضى المعزولين بالمنازل"، حسب الخرابشة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
397502_1_1607366301

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

5

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

1

قرار أممي يؤكد على الموقف الأردني من مدينة القدس القديمة وأسوارها

1020196163223545438710

توجه لإعادة فتح المدارس والجامعات بالاردن

99

تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً

5

المباشرة بإعادة تأهيل وتوسعة طريق مغير السرحان السويلمة

أخبار متعلقة
1020196163223545438710

توجه لإعادة فتح المدارس والجامعات بالاردن

122020211916182821080

الكشف عن توصية لعودة الطلاب للمدارس الفصل الثاني

1220205143230294234538

وزير الصحة يكشف تطورات الوضع الوبائي بالاردن واخر الاجراءات

1120202519454901726837

الحكومة تدرس تخفيض ساعات الحظر وعودة عمل المطاعم والكافيهات

122020416130936873820

الإعلان عن إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

bf189dc2-896e-48f2-a0e7-20ea8d987142

ارتفاع متواصل بحالات الشفاء من فيروس كورونا في المملكة