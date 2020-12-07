لجنة تقييم الوضع الوبائي تحذّر من هذا الأمر

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، سعد الخرابشة الأثنين، إنّ هنالك مؤشرات أولية على ثبات وبداية انخفاض بحدة وباء فيروس كورونا المستجد في الأردن.وأضاف الخرابشة، لـ"المملكة"، يجب أن نكون حذرين بعملية الاستنتاج، حيث يُفضل ان ننتظر لاسابيع مقبلة حتى نهاية العام الحالي لنرى اتجاه الوباء ونمط الحدوث."كلما كانت الفترة الزمنية أطول في عملية الانخفاض أو الثبات يكون الاستنتاج أقرب إلى الواقعية ويجب أن يكون هنالك مزيد من الاستثمار ومزيد من تشديد الإجراءات على الجانب الوقائي من حيث الالتزام بالإجراءات الوقائية أو من خلال الرقابة على عملية العزل المنزلي للمرضى المعزولين بالمنازل"، حسب الخرابشة.