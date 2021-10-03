لجنة لدراسة أسباب مشكلة المياه في الجفر

الوكيل الاخباري - أوعز نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير المياه والري المهندس محمد النجار بإرسال لجنة فنية ميدانية عاجلة إلى المنطقة "الجفر" لدراسة أسباب معاناة المواطنين هناك من روائح مادة الكبريت في المنطقة.



وقرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير المياه والري إغلاق بئر المياه رقم (131) في منطقة "الجفر" الذي تصدر منه رائحة الكبريت، حفاظاً على صحة وسلامة مياه الشُرب التي يتم تزويد منازل المواطنين بها.

اضافة اعلان