لجنة للتعجيل بفتح الطرق المؤدية لمشروع تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ عجلون قبلان الشريف، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مختصة بموضوع الطرق المؤدية إلى مشروع تلفريك عجلون لغايات التعجيل بفتح هذه الطرق وتسليمها بالوقت المحدد.

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وأشار الشريف إلى أن اللجنة تهدف إلى تشبيك الجهات المعنية كافة بتنفيذ المشروع الذي سيكون له دور كبير بتطوير قطاع السياحة في عجلون.



وقال الشريف إن محافظة عجلون تحظى باهتمام ملكي بالغ لما تحويه من مزايا زراعية وسياحية فريدة.



وبين أن نسب السياح والزوار لمحافظة عجلون ارتفعت بشكل كبير وكان لها أثر اقتصادي إيجابي على قطاعات مختلفة، مضيفا أن هناك عدة مشاريع ترويجية واستثمارية يتم إطلاقها تباعا بقالب يجذب السياح ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.



وقالت المديرة العامة للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية أروى الحياري، في تصريح سابق إن مبررات استثنائية خارجة عن إرادة المجموعة أثرت على إنجاز مشروع تلفريك عجلون، متوقعة الانتهاء من أعمال المشروع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر،

وأوضحت أن من أهم تلك المبررات كان التأخر في عمليات الشحن الدولي وتبعاته الزمنية، الأمر الذي أثر على تأخير مواد خاصة بأعمال منظومة التلفريك من النمسا.



وزير السياحة والآثار نايف الفايز قال في آب/ أغسطس من العام الماضي، إن تلفريك عجلون، "سيكون جاهزا منتصف عام 2022".



وبدأ العمل بتنفيذ مشروع "تلفريك" عجلون في نهاية شهر أيار/مايو 2021، حيث يمتد خط سير "التلفريك" بطول 2.5 كيلو مترا هوائيا؛ "تبدأ محطته الأولى في القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة الصوان التنموية في عجلون، فيما ستكون المحطة الثانية بالقرب من قلعة عجلون، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة".

المملكة