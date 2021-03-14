لجنة لمتابعة جاهزية مستشفى جرش الحكومي

الوكيل الإخباري - قال محافظ جرش، فراس أبو قاعود، الأحد، إنه وبناءً على توجيهات وزير الداخلية وزير الصحة المكلف مازن الفراية، جرى تشكيل لجنة من حاكم إداري مدير القضاء، ميسون الخصاونة، ومندوب من مديرية الشرطة، ورئيس قسم الأوبئة أحمد البرماوي، وذلك لمتابعة جاهزية مستشفى جرش بشكل يومي.

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وأضاف أبو قاعود، أن اللجنة تتولى متابعة إجراءات التقصي الوبائي من خلال تسجيل الحالات المصابة وأماكن تواجدها، ومتابعة الإجراءات التي تتم في مستشفى جرش الحكومي بكافة أقسامه بشكل يومي، وتسجيل الملاحظات والمشاكل التي يواجهها، وخاصة قسم العناية الحثيثة ومتابعة مخزون الأكسجين واستمرارية التزود بالأكسجين والتأكد من وجود الكمية الكافية لحاجة المرضى.



وأشار إلى أن هذه اللجنة تقوم بتسجيل الملاحظات والمشاكل التي تواجهها وترفعها للمحافظ، وعلى ضوء ذلك يتم نقلها لوزير الداخلية وزير الصحة المكلف للوصول لحلول المناسبة لهذه الملاحظات.

بترا



