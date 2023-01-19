لقاء تشاوري بين لجنة الميثاق العربي والوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - زار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية المستشار جابر المري، ونائب اللجنة نادية جفون، وعضو اللجنة إبراهيم خليل، المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأجروا لقاءً تشاوريا مع رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ومفوضي الحماية والتعزيز.

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وقالت الحاج حسن خلال اللقاء إن المركز واللجنة يلتقيان حول هدف مشترك، وهو الدفع بواقع حقوق الإنسان نحو المستويات الفضلى، مشيدة بدور اللجنة الموضوعي والشفاف وتوصياتها المهمة بشأن تقارير الظل، والتي يأخذ بها المركز في مختلف مطالعاته وتقاريره الحقوقية الدورية.



وأضافت أن المركز شارف على الانتهاء من تقرير الظل الذي سيعمد إلى نقاشه نهاية الشهر الحالي في مقر الجامعة العربية، وإن لقاءنا اليوم يعد فرصة مواتية للتباحث والنقاش حول أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بتقرير الأردن.



من ناحيته قال رئيس اللجنة المستشار جابر المري إنه لولا نجاحات المركز الوطني لحقوق الإنسان في المهام الموكلة إليه لما حصل على التصنيف (A)، وإن قليلا من المؤسسات الحقوقية العربية حصلت على هذا التصنيف، وهو دليل على شفافية تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان ومصداقيتها وتوازنها.



وأضاف المري "نحن على ثقة بأن الإدارة العليا ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني مهتمة بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان ولولا دعمه لما حظي المركز بهذه المساحة من الحرية، فضلا عن البيئة التشريعة الحاضنة والداعمة لرسالة المركز وأهدافه.



وأكد المري إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست في موقع الخصام مع دولها بقدر ما هي مؤسسات للتقييم الموضوعي والذاتي، على النحو الكفيل بتجنيبنا الانتقادات الخارجية.



من ناحيتها قالت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح في مداخلتها "إن المركز يرصد بموضوعية وشفافية واقع حقوق الإنسان وفقا لقانونه، حيث يتابع كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر حاجة للحماية، وهذا الدور ينبع من الرصد الذاتي، بالإضافة إلى ما يرد إلينا من شكاوى".



وأضافت أبو دلبوح إنه من الأهمية بمكان التركيز أيضا على الإيجابيات والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، حيث خطى الأردن بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك نحو المزيد من الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية التي كلفت حق المشاركة في العمل العام لكافة فئات المجتمع.



وخلال اللقاء أجابت مفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة على عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة حول حالة حقوق الإنسان في البلاد.



جدير بالذكر أن الأردن سيتقدم بتقريره الدوري الجامع الثاني والثالث حول التدابير المتخذة لحقوق الإنسان تنفيذًا وإعمـالًا لأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال يـومي 30 و31 كانون الثاني الحالي، للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.