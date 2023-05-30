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الثلاثاء، 30-05-2023 05:51 م

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة إربد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركة بيت التصدير، جلسة تعريفية حول المنصة الأردنية للتصدير.

وقال مدير الأسواق بالشركة أحمد الهنداوي، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الشركة بالتعاون مع شركائها في غرفة الصناعة والتجارة، لتعريف المشاركين بالمنصة وأهميتها للقطاع الصناعي وتعزيز الصادرات الوطنية.

ولفت إلى أن المنصة أنشئت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من "مشروع التجارة لأجل التشغيل" المدعوم من حكومة المملكة الهولندية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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