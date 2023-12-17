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الأحد، 17-12-2023 06:20 م

لقاء توعوي في الطفيلة حول الكائنات المعدلة وراثيا

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة البيئة، لقاء توعويا في محافظة الطفيلة، بعنوان "التوعية الجماهيرية في مجال الكائنات المعدلة وراثياً"، بالتعاون مع مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الاحيائية.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك به حوالي 50 شخصا يمثلون المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، استعراض أنواع الكائنات المعدلة وراثيا للحد من خطورتها المحتملة أو إزالتها والناتجة عن استخدام الكائنات المحورة جينيا بفعل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

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