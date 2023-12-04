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الإثنين، 04-12-2023 03:45 م

أشغال الطفيلة تنهي مشروع إعادة تأهيل وتعبيد أجزاء من الطريق الملوكي

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الوكيل الإخباري - أنهت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة، إنجاز مشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الملوكي، بدءاً من دوار العيص وحتى دوار النقابة، وأجزاء من طريق الإشارة الضوئية، بتكلفة 170 ألف دينار، وبمساحة 28 ألف متر مربع ، ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.

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وقال مدير مديرية أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج، اليوم الاثنين، إن تنفيذ مقاطع الطريق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال شركة مقاولات محلية، يأتي ضمن المرحلة الثانية من إعادة وتأهيل مقاطع الطريق الملوكي التي تنتهي بمنطقة القادسية.


وأشار إلى أن أعمال مشروع التوسعة وإعادة التأهيل تتضمن إقامة خطوط خدمات جديدة للبنية التحتية ومستلزمات مرورية وشبكة لتصريف مياه الأمطار.


وأضاف أن أعمال توسعة وتأهيل وتعبيد الطريق الملوكي، تضمنت إقامة أكتاف للطريق في بعض المقاطع، وإنارته وشموله بمستلزمات السلامة المرورية باعتباره من الطرق الحيوية التي تربط عدة مناطق وتجمعات سكنية، فضلا عن تأهيله وفقا لمواصفات فنية للحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أنه جرى إدراج مقاطع مرورية من الطريق الملوكي على خطة العام المقبل لإعادة تأهيلها، حيث جرى وضع المخصصات المالية اللازمة لإنجازها.

 

 




 

 


 

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